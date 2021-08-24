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August 24 2021 - 00:52

فحوص PCR للنازحين السوريين في مخيمات بريتال

منذ 16 mins 24 August، 2021
بلدية بريتال
لبنان

صدر عن بلدية بريتال بيان أشار إلى أن “بعد ظهور عوارض كورونا على عدد كبير من النازحين السوريين في المخيمات في بلدة بريتال، قامت البلدية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، واتحاد بلديات جنوب بعلبك، وخلية الأزمة الصحية، ومركز بريتال الصحي، والهيئة الصحية الإسلامية، بزيارة ميدانية إلى المخيمات، حيث جرى تنفيذ حملة فحوص الـ PCR، والكشف على المرضى”. وهي الآن “في انتظار نتائج الفحوص ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وأكدت البلدية أنها “على تواصل مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، والجهات الصحية المعنية والجمعيات، للعمل على تدارك هذه الأزمة الصحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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