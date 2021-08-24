محتجون قطعوا طريق القبة مجدليا ومستديرة بيستاشيو ومسيرة طناجر احتجاجية على انقطاع الكهرباء

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن محتجين قطعوا الطريق العام التي تربط منطقة القبة بمجدليا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وعدم تأمين مادة المازوت لأصحاب المولدات الخاصة، فيما جابت مسيرة شوارع المنطقة على وقع قرع الطناجر والهتافات المنددة بالوضع الراهن.

كما وأقدم عدد من الشبان خلال الاحتجاجات في منطقة نفسها، على محاولة خلع أبواب إحدى السوبرماركت الكبرى في شارع الأرز، فتصدى لهم عناصر الأمن المولجين حماية السوبرماركت بإطلاق النار في الهواء، ففروا إلى جهة مجهولة.

وكذلك عمد آخرون إلى قطع مسارب مستديرة “بيستاشيو” في مدينة الميناء بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات احتجاجا أيضا على انقطاع التيار، وسط حضور لعناصر الجيش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام