نقابة مستخدمي النقل المشترك: ملتزمون مقررات اجتماع اتحادي المصالح المستقلة والإضراب لمدة أسبوع

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك في بيان، “عطفا على اجتماع اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة الذي عقد صباح هذا اليوم في مقر الإتحاد العمالي العام، التزامها المقررات الصادرة عن الاجتماع المذكور بشكل كامل”.

وأكدت “عطفا على المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه المجتمعون الإضراب العام لمدة أسبوع بدءا من يوم غد الثلثاء في 24/08/2021 ولغاية مساء الإثنين في 30/08/2021، إلتزام الإضراب وعدم الحضور”، داعية “جميع العاملين في المصلحة التقيد بهذا القرار والاكتفاء بتسيير العمل في وحدة الحرس وتلبية أي أمر طارىء في حال اقتضى الأمر ذلك”.

وأشارت إلى أنها “ستواكب الاجتماع التقييمي الذي سيعقد الإثنين المقبل في 30/08/2021 ليبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام