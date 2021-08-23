اليمن: الأجهزة الأمنية بالبيضاء تضبط كميات من الأسلحة والألغام لعناصر تكفيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء اليمنية الاثنين من ضبط كميات من الأسلحة والألغام في عمليتين أمنيتين منفصلتين.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “العملية الأولى كشفت عن مخزن لتخزين الأسلحة بأحد المساجد بمنطقة الحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، فيما تمثلت العملية الثانية بالعثور على 104 ألغام أرضية كانت مخبأة بمنزل المدعو أحمد علي الحاج البُرماني أحد القيادات التكفيرية بمنطقة آل برمان بمديرية الزاهر”.

وأضاف المصدر أن “العمليتين الأمنيتين تمتا بالتعاون مع الشرفاء من أبناء المنطقة الذين كان لهم الدور الأبرز في تحقيق الإنجاز”، وأوضح أن “العناصر التكفيرية كانت تعد لاستهداف المواطنين والجيش واللجان الشعبية لولا يقظة الأجهزة الأمنية التي حالت دونما استكمال تلك الجماعات لمخططها”، وأكد أن “أمن واستقرار المحافظة خط أحمر وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بزعزعته أو المساس به مهما كانت التضحيات”.

المصدر: موقع انصار الله