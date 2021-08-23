المفتي قبلان: لتشكيل الحكومة سريعا كخطوة أولى لمنع الكارثة

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاثنين إن “البلد على صفيح ساخن والكارثة المعيشية تطحن كل شيء والبلد مهدد بأزمات لا سابق لها والحصار شامل ويضرب بشدة والناس من سيىء لأسوأ”.

وأضاف المفتي قبلان في بيان له الاثنين “نناشد الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بقليل من الحكمة وأخذ قرار وطني مهم وكبير، بتشكيل حكومة سريعا كخطوة أولى لمنع الكارثة المدوية وعدم التفكير أبدا بالإعتذار”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “البلد والناس على حافة الموت وأكبر جريمة بحق هذا البلد تركه بلا حكومة إنقاذ، اليوم لا غدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام