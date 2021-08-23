بوتين يعرب عن قلقه إزاء الوضع الأفغاني

صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقه العميق إزاء الأحداث في أفغانستان والتهديدات المحتملة.

وقال بيسكوف أن الرئيس أكد أهمية “منع تسرب الإسلام المتطرف إلى أراضي الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنع تجنيد مواطني تلك البلدان في صفوف المتطرفين، بما في ذلك استخدام الشبكات الاجتماعية والإنترنت؛ كما أن مشكلة تهريب المخدرات الأفغانية ما تزال صعبة للغاية، لذلك من الضروري، من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مراقبة كيفية تطور الأحداث في هذا الصدد عن كثب”. هذا واجتمع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمخصص للوضع في أفغانستان الاثنين، برئاسة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون في مؤتمر عبر الفيديو.

المصدر: سبوتنيك