أزمة المحروقات مستمرة.. بانتظار مد السوق بالكميات المطلوبة

تستمر أزمة توزيع المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية بانتظار مد السوق بالكميات المطلوبة من الوقود بناء على التسعيرة الجديدة التي تم الاتفاق عليها قبل يومين في قصر بعبدا.

وفي هذا الاطار اقفلت معظم المحطات فيما بقي عدد قليل جداً فاتحاً ابوابه لكنها تشهد زحمة طوابير خانقة تمتد لعدة كيلومترات.

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس قال أن “الاتفاق الذي حصل في بعبدا السبت الماضي على آلية اعتماد 8000 ليرة للدولار الواحد حيث المصارف تقفل يومي السبت والاحد”.

وأشار إلى أن “الشركات المستوردة لم تسلم المحروقات اليوم الى المحطات لانها تنتظر صدور الالية من مصرف لبنان، في ما يخص المخزون الموجود في الشركات وايضا البواخر الموجودة في البحر”.

وقال البراكس “سنشهد خلال اسبوع انفراجات تدريجية عندما تبدأ البواخر بالتفريغ وتقوم الشركات المستوردة بتسليم المخزون للسوق المحلي لكن الطوابير لن تنتهي بشكل كامل لان كمية الاعتمادات يحددها مصرف لبنان”.

المصدر: قناة المنار