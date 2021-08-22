السلع تلحق بالمازوت والبنزين

تؤشر الاضافات الجديدة على أسعار المحروقات، بغلاء في مختلف اشكال البضائع والسلع والتنقلات، لكن خبراء يؤكدون ان جزءً كبيراً من هذا الغلاء غير مبرر.

المصدر: قناة المنار