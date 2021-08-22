السلع تلحق بالمازوت والبنزين

تؤشر الاضافات الجديدة على أسعار المحروقات، بغلاء في مختلف اشكال البضائع والسلع والتنقلات، لكن خبراء يؤكدون ان جزءً كبيراً من هذا الغلاء غير مبرر.
المصدر: قناة المنار
تؤشر الاضافات الجديدة على أسعار المحروقات، بغلاء في مختلف اشكال البضائع والسلع والتنقلات، لكن خبراء يؤكدون ان جزءً كبيراً من هذا الغلاء غير مبرر.
المصدر: قناة المنار
انطلقت شرارة الإحتجاجات الشّعبية في 17 تشرين الأول 2019، نتيجة الوضع الإقتصادي المُتأزّم. لکنَّ تفاقم وتيرة الأزمة، أثَّر علی الحياة المعيشية للمواطن، وذلك بخفض القدرة الشرائية للرواتب(بالليرة اللبنانية)، بحدود إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية خلال ثلاثة أشهر بمعدل 40٪، وهو معدل إرتفاع غير مسبوق في مدةٍ كهذه، وجاء نتيجة لإرتفاع سعر ...