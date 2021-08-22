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August 22 2021 - 21:44

السلع تلحق بالمازوت والبنزين

منذ 40 mins 22 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

تؤشر الاضافات الجديدة على أسعار المحروقات، بغلاء في مختلف اشكال البضائع والسلع والتنقلات، لكن خبراء يؤكدون ان جزءً كبيراً من هذا الغلاء غير مبرر.

المصدر: قناة المنار

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