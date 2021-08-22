25 حالة إيجابية في فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 16 آب، وأظهرت النتائج وجود خمس وعشرين (25) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 16/8/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 211 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 210 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إبجابيتان)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (حالتان إيجابيتان)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة نيس : شركة MEA رقم 224 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام