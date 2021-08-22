النائب هاشم: إصدار تسعيرة المحروقات لا يعني تأمين حاجات الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2021 - 11:52

النائب هاشم: إصدار تسعيرة المحروقات لا يعني تأمين حاجات الناس

منذ 1 ساعة 22 August، 2021
النائب قاسم هاشم
لبنان

 رأى النائب قاسم هاشم في تصريح أن “قرار وزارة الطاقة إصدار التسعيرة الجديدة للمحروقات أتى ترجمة لقرار الأمس، ولا يعني تأمين متطلبات السوق وحاجات الناس ابتداء من اليوم وما يهم المواطن أن يتوقف الذل والقهر والاهانة وتأمين احتياجاته بسرعة”.

وقال “يبقى السؤال كيف ستتم ترجمة هذا القرار. وهل اتخذت كل الاجراءات لمنع استغلال هذا القرار ليراكم البعض من ارباحهم على حساب جيوب اللبنانيين هذا ما يجب الانتباه له، وأن تكون القرارات واضحة كي لا يدفع اللبنانيون الثمن عند كل قرار لا يراعي كل متطلبات الحماية والضمانة والاجراء الصحيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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