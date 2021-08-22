قطع أوتوستراد الدورة في الاتجاهين (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2021 - 11:52
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في ذكرى الشهيد القائد عباس اليتامى عند السادسة من عصر اليوم
الرئيس عون برسالة للبنانيين: الحكومة ستتشكل بالتعاون بيني وبين الرئيس المكلف والأساس أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات
الرئيس عون: تقرر دعم المحروقات بتحمل الخزينة جزءاً من الكلفة وأصارحكم أن هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة
الرئيس عون: كأن المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين وسأظل حتى نبلغ الحلول ولن أتأثر بالمزايدات
اجتماع بعبدا لمعالجة أزمة المحروقات: الموافقة على اقتراح دعم المحروقات على سعر صرف 8,000 ل.ل. للدولار حتى نهاية أيلول
اجتماع بعبدا: التأكيد على الأجهزة المعنية للحؤول دون تخزين المحروقات أو احتكارها أو استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة
اجتماع بعبدا: مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري تسدد على دفعتين متساويتين لجميع موظفي الإدارة العامة
اجتماع بعبدا: تعديل تعويض النقل المؤقت ليصبح 24,000 ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي
النائب فضل الله: سفينة المازوت الدقيقة أصابت من هديرها الأوَّل رهانات الإدارة الأميركية وجماعاتها بالخيبة والفشل مجددًا
النائب فضل الله: السفيرة الأميركية فضحت بوقاحتها المعهودة مسؤولية إدارتها عن معاناة الشعب اللبناني
فضل الله: ما يريده حزب الله هو مساعدة الناس الذين يتألمون نتيجة الحصار الأميركي وعجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها
رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي يدعو الحكومة العراقية الى تزويد لبنان بالنفط العراقي المدعوم
الشيخ حمودي: لبنان أولى من غيره بالدعم في ظل ظروفه الصعبة وما يواجهه هو مؤامرة دنيئة وحصار اقتصادي دولي
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1386 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مراسل المنار: طائرات الإحتلال تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة ومضادات المقاومة تتصدى لها
إعلام العدو: إصابة جندي من وحدة المستعربين في حرس الحدود بجروح خطيرة جدا جراء إطلاق نار عند السياج الحدودي مع غزة اليوم
وزارة الصحة في غزة: 41 إصابة بجروح مختلفة من بينهم 22 طفل وحالتان حرجتان و35 إصابة متوسطة شرق القطاع
الأمن الفلسطيني يعتقل الأسير المحرر ماهر الأخرس وآخرين شاركوا بوقفة منددة باغتيال الناشط نزار بنات في رام الله
الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان: ما حدث مقلق جدا ولكن ذلك لن يسكت صوتنا المطالب بمحاسبة قتلة نزار بنات
مدير مطار صنعاء الدولي: أكثر من 5,000 رحلة أممية حطت على المطار منذ إغلاقه قبل 5 أعوام معظمها لأغراض خاصة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد هي استراتيجية القوات المسلحة
الشيخ أكرم الكعبي: نعزي عوائل شهداء الطارمية ونؤكد ان الطارمية وغيرها من حواضن داعش ستبقى مصدرا للإرهاب ما لم تطهر تماما
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
نيوزيلندا تمدّد تدابير الإغلاق في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن متحور دلتا
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قطع أوتوستراد الدورة في الاتجاهين (الوكالة الوطنية)
منذ 1 ساعة
22 August، 2021
قطع أوتوستراد الدورة
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