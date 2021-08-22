دراسة… أجزاء واسعة من لندن ستغرق تحت الماء بحلول 2030 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2021 - 11:52

دراسة… أجزاء واسعة من لندن ستغرق تحت الماء بحلول 2030

منذ 2 ساعة 22 August، 2021
Times River
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن مناطق العاصمة لندن والساحل الشرقي يمكن أن تغرق تحت الماء بحلول عام 2030.
وقالت بحسب ما نشرت صحيفة “الميرور” البريطانية، إنه إذا فاضت ضفاف نهر التايمز، فإن العاصمة يمكن أن تغمرها المياه بسبب الفيضان، ووضعوا خريطة تكشف تلك المناطق بالتحديد.
كما تظهر البيانات، فإن معظم المناطق التي على طول النهر ستكون معرضة لخطر الفيضانات المنتظمة، وبحلول 2030 ستكون تحت الماء.
وبحسب الدراسة، فإن أجزاء من جنوب لندن أيضا بما في ذلك فولهام، وهامرسميث، وشيبيردز بوش وإيليفانت وكاسل وكامبرويل، ستطالها الفيضانات.
أما خارج العاصمة، فتتعرض مساحات واسعة من الساحل الشرقي، بالقرب من سكونثورب وهال وجريمسبي لتهديد من الفيضانات في السنوات العشر المقبلة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة