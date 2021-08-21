تمركز دبابة ميركافا إسرائيلية قرب النصب التذكاري شرق بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2021 - 23:48

تمركز دبابة ميركافا إسرائيلية قرب النصب التذكاري شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 9 mins 21 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة