مصادر فلسطينية: حركة نشطة لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء قطاع غزة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 23:48

مصادر فلسطينية: حركة نشطة لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء قطاع غزة (وكالة يونيوز)

منذ 13 mins 21 August، 2021
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