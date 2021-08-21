قوى الأمن تعمم صورة قاصر مفقودة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 15:18

قوى الأمن تعمم صورة قاصر مفقودة

منذ 25 mins 21 August، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فيروز جمال تركماني (مواليد العام 2008، مكتومة القيد) التي غادرت بتاريخ 20-8-2021، منزل ذويها الكائن في محلة جدرا – حي الضهر/الشوف، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه. علما بأنها لا تعاني أمراضا عصبية أو نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 600117/05، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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