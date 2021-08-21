أهل غزة يحيون ذكرى حريق المسجد الأقصى بمسيرة جماهيرية على حدود القطاع

من المقرر أن تُنظم مسيرة جماهيرية حاشدة عصر السبت في مخيم ملكة شرق حي الشجاعية قرب الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة تلبية لدعوة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وذلك في ذكرى إحراق المسجد الاقصى من قبل الصهاينة.

وكانت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة دعت المواطنين للمشاركة الحاشدة والفاعلة في المهرجان المرتقب لإحياء الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، تعبيرًا عن رفضهم لسياسة التهويد والتهجير وكل الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أنه يوم 21 أغسطس/آب 1969، اقتحم الصهيوني دينيس مايكل روهان المسجد الأقصى من جهة باب الغوانمة، وأشعل النار في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، فشبّ حريق في الجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأتت النيران على واجهات المسجد الأقصى وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، مما تطلب سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت.

أما الاحتلال الإسرائيلي فقام بقطع الماء عن المصلى القبلي ومحيطه، وتباطأ في إرسال سيارات الإطفاء، حيث هرع الفلسطينيون إلى إخماد النيران بالمياه الموجودة في آبار المسجد الأقصى.

المصدر: فلسطين اليوم