وقفة أمام مؤسسة الكهرباء في كفررمان للمطالبة بتحسين التغذية

نفذ رؤساء بلديات وأندية وجمعيات في منطقة النبطية، وقفة احتجاجية أمام مبنى التغذية والتحويل التابع لمؤسسة كهرباء لبنان عند دوار كفررمان في النبطية، حيث أطلقوا الصوت، مهددين بالتصعيد ما لم تتحسن التغذية أسوة بباقي المناطق.

وألقى رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد كلمة بإسم رؤساء البلديات طالب فيها “بحق محافظة النبطية من التغذية بالكهرباء اسوة بباقي المناطق”، محذرا من “اللجوء الى التصعيد في حال لم تتحقق المطالب”.

وكانت كلمة لرئيس جمعية تجار النبطية محمد ملي بإسم الاندية والجمعيات، سأل فيها: “أين حقنا من كهرباء الدولة؟ أين حصتنا من التغذية أسوة بباقي المناطق والمحافظات؟ من المسؤول عن هذا التقصير؟ ليحاسب كل مقصر، أكان موظفا أو مديرا عاما وحتى الوزير المعني. كل ما نطلبه هو حق لنا كمواطنين آمنا بهذا الوطن وصبرنا وتحملنا كل النوائب والمصائب”.

ودعا الى “الابتعاد عن الكيديات والمحاصصة والى تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ ما تبقى من جسد هذا الوطن المتهالك بسبب الهدر والفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام