بايدن يوقع مرسوما يستهدف مشاريع الطاقة الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 11:32

بايدن يوقع مرسوما يستهدف مشاريع الطاقة الروسية

منذ 1 ساعة 21 August، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بادن مرسوما يتيح فرض عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية، خاصة تلك المرتبطة بخطوط الأنابيب لتصدير النفط والغاز، معتبرا أن “نشاط موسكو يشكل خطرا على أمن أمريكا”.

وقال بايدن في رسالة إلى زعماء الكونغرس، اليوم الجمعة: “وقعت مرسوما حول اتخاذ إجراءات إضافية تجاه بعض خطوط الأنابيب الروسية المخصصة لتصدير موارد الطاقة”.

وأوضح أن المرسوم يستهدف “بعض المشاريع الروسية لبناء خطوط الأنابيب… التي من شأنها أن تعزز تأثير روسيا على موارد الطاقة في أوروبا، مما يضعف أمن الطاقة الأوروبي، بما في ذلك أمن أوكرانيا ودول الجناح الشرقي للناتو والاتحاد الأوروبي”.

وتابع أن ذلك “يشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات

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