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August 21 2021 - 11:32

الأمم المتحدة: 12 ولاية سودانية تأثرت بالسيول

منذ 2 ساعة 21 August، 2021
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السودان - عربي وإقليمي

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تضرر 12 ولاية من أصل 18 في السودان جراء الأمطار والسيول، منذ بداية موسم الخريف.

وقالت الأمم المتحدة في التقرير الذي نشرته الجمعة إن “أكثر من 55 ألف شخص تضرروا في جميع أنحاء البلاد من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، وذلك حتى مساء الخميس 19 أغسطس”.

وأشارت إلى أن “السيول تسببت كذلك في تدمير ما مجموعة 3650 منزلا، وتضرر 7500 منزل آخر، فيما تأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو”.

وتقول الأمم المتحدة أنه سيتم إجراء مزيد من التقييمات في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين.

المصدر: وكالات

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