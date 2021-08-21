التحكم المروري : قتيل و3 جرحى في حادث صدم على طريق عام معركة – صور – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 00:10

التحكم المروري : قتيل و3 جرحى في حادث صدم على طريق عام معركة – صور

منذ 49 mins 20 August، 2021
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