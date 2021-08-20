الشيخ دعموش: ادعاءات السفيرة الاميركية بمساعدة لبنان لن تغير من حقيقة ان اميركا سبب رئيسي في معاناة اللبنانيين

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على ان المطلوب في مواجهة الحرب الاقتصادية والحرب الاعلامية والنفسية وحملات التحريض، اولا: الثقة بحزب الله وقيادته وعدم التأثر بالاتهامات والشائعات والدعايات الكاذبة. وثانيا: الانتباه الى ان هدف الاعداء استغلال الازمة المعيشية والضغط النفسي الذي يعيشه الناس للنفاذ من خلال ذلك الى عقول الناس ومشاعرهم لتحريضهم على قياداتهم وخياراتهم، وذلك من الآن والى الانتخابات النيابية لعلهم في الانتخابات يستطيعون اسقاط الاكثرية النيابية الحالية والاتيان باكثرية من جماعتهم وادواتهم في لبنان من منظمات وجمعيات ngo,s وغيرها المرتبطة بالسفارات مباشرة. وثالثا: الالتفات الى ان الازمات مهما كبرت واشتدت ستنفرج إن احسنا العمل وتماسكنا وتوكلنا على الله سبحانه واحسنا الظن بوعده بالنصر.

وقال: لقد علمتنا كل التجارب السابقة ان الضغوط والتحديات التي استهدفت المقاومة ومجتمعها فشلت وهذه الحرب الجديدة التي تأخذ ابعادا اقتصادية ومعيشية وتطال لقمة عيش الناس وحياتهم ستفشل انشالله لكن تحتاج الى المزيد من العمل والوعي والبصيرة والصبر والتحمل والتماسك وسعة الصدر.

ورأى ان الولايات المتحدة الامريكية تستغل الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان للامساك بلبنان واعادة السيطرة عليه وتحقيق اهدافها المعروفة فيه .

واعتبر ان أهداف وغايات تحرك السفيرة الامريكية السريع بالامس بعد كلام سماحة الامين العام واضحة، وهي عرقلة ومنع وصول اي مساعدات للشعب اللبناني الا عبر البوابة الامريكية، لابقاء لبنان تحت ضغط الازمات والحصار والعقوبات والاذلال.

ولفت الى ان ادعاءات السفيرة بانها تتحرك لمساعدة لبنان لن تغير من حقيقة ان اميركا هي سبب رئيسي في كل ما يعاني منه اللبنانيون.

وقال يجب ان يعرف اللبنانيون ان اميركا التي منعت لبنان من استخراج النفط والغاز، ومن التوجه شرقا، وحمت الفاسدين والفاشلين، هي عدوهم الاول، وهي من يحاصرهم ويذلهم امام محطات الوقود وهي من يفاقم من ازماتهم من خلال وضع الفيتوات وفرض الشروط.

واضاف نحن في حزب الله سنستمر في تحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا واهلنا ولن نصغي لكل هذا الصراخ الذي يطلقه البعض حول الباخرة الايرانية.

وشدد على اننا سنستمر في تحمل مسؤولياتنا ولدينا اولويتان، الاولى تشكيل الحكومة والثانية المساعدة بكل ما نملك من امكانات وقدرات لمواجهة الازمات المتعددة.

المصدر: موقع المنار