“تجمع العلماء”: للإسراع بتشكيل الحكومة

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة أن “المعنيين بتأليف الحكومة لا يزالون يتنازعون في ما بينهم على الحصص والكراسي من دون أي التفاتة لما يعانيه المواطن”، وأسف “لاستمرار حلقات النقاش بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من دون الوصول إلى تشكيل حكومة”، داعيا إلى “الإسراع في التشكيل”.

ودان التجمع “عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها وترك الأمور تجري كيفما أراد حاكم مصرف لبنان، ليصبح حاكم لبنان لا مجرد المصرف”، ودعا “مجلس النواب أثناء مناقشته اليوم لرسالة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وضع خطة إنقاذية عبر تعديلات تسمح باستيراد المواد الضرورية والنفط والدواء والطحين وخلافه”، ولفت الى أن “يصدر البرلمان تفسيرا دستوريا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بالانعقاد لمناقشة هذه الأوضاع”.

من جهة ثانية، قال “بالأمس فتح قائد المقاومة السيد حسن نصر الله طاقة أمل بإعلانه عن انطلاق أول ناقلة نفط إلى لبنان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

كما استنكر التجمع “إقدام العدو الصهيوني على انتهاك الأجواء اللبنانية لقصف سوريا”، وطالب “الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدانة هذا العدوان”، داعيا الى “ابتداع طريقة ضمن توازن رعب جديدة وقواعد اشتباك جديدة تمنع العدو الصهيوني من تكرار هكذا اعتداء”.

المصدر: قناة المنار