وديع الخازن: الاعتداءات الاسرائيلية استخفاف بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أكد عميد “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن ان “الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة هي إستخفاف بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي يتوجب عليها أن ترعى سيادة لبنان وتردع إسرائيل عن أي اعتداء”.

وقال الخازن الجمعة إن “هذا البعض من ممثلي الشعب أثبتوا أنهم منفصلون عن الواقع، لا يشعرون بمأساة الناس وهم لاهون في معاركهم العبثية على حساب لقمة عيش الشعب”.

وطالب الخازن “بتحييد مقام رئاسة الجمهورية لما تمثله من رمزية وطنية”، ودعا الى “التسريع في إقرار البطاقة التمويلية، وإلى دعم القوى الأمنية في مكافحتها التهريب والإحتكار”، وناشد “للإسراع في تشكيل حكومة توقف الانهيار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام