باسيل: الهم عندهم اسقاط الرئيس وضرب التيار على حساب الناس ويقولون فلنسقط الرئيس ونضرب التيار حتّى لو قتلنا شعبنا، وهكذا نكمل المشروع الخارجي بالحصار على لبنان، وبعد ان ننتهي من الرئيس والتيار، ننتقل الى المقاومة اي نفس مشروع الـ 2005 – 2006 – 2007 -2008 ولكن بالاقتصاد وليس السلاح – موقع قناة المنار – لبنان
باسيل: الهم عندهم اسقاط الرئيس وضرب التيار على حساب الناس ويقولون فلنسقط الرئيس ونضرب التيار حتّى لو قتلنا شعبنا، وهكذا نكمل المشروع الخارجي بالحصار على لبنان، وبعد ان ننتهي من الرئيس والتيار، ننتقل الى المقاومة اي نفس مشروع الـ 2005 – 2006 – 2007 -2008 ولكن بالاقتصاد وليس السلاح