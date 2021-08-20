باسيل: قرار سلامة برفع الدعم هو وصفة للفوضى وللإنفجار بالبلد، ولا حل الا بالرجوع عنه لحين صدور البطاقة التمويلية في آخر ايلول، هذا القرار يعني اذلال اللبنانيين وقتلهم جماعيا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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August 20 2021 - 18:08

باسيل: قرار سلامة برفع الدعم هو وصفة للفوضى وللإنفجار بالبلد، ولا حل الا بالرجوع عنه لحين صدور البطاقة التمويلية في آخر ايلول، هذا القرار يعني اذلال اللبنانيين وقتلهم جماعيا

منذ 2 ساعة 20 August، 2021
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