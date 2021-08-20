الرئيس الايراني يؤكد على توفير لقاح كورونا بأسرع وقت

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي على “ضرورة تعبئة جميع الامكانيات لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأسرع وقت”. وخلال ترؤسه لاجتماع رؤساء اللجان المتخصصة باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الجمعة، أشار الرئيس الايراني الى الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني، قائلاً “في المحادثات مع رئيس جمهورية الصين ، تم التأكيد على تسريع توريد اللقاحات المطلوبة للبلاد ، كما وعد الرئيس الصيني بالتعاون المطلوب في هذا المجال من قبل مصنعي اللقاحات في الصين مع إيران”.

وبعد تقديم تقرير حول الالتزام بالبروتوكولات الصحية خلال ايام العطلة الأخيرة، اعرب رئيس الجمهورية عن شكره للمواطنين على اتباع التعليمات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، مشيدا بجهود الكوادر الصحية وقوى الامن الداخلي ووزارة الصحة وجميع المؤسسات المعنية والهيئات الدينية بالالتزام بالتوصيات الصحية.

وأضاف “أتمنى أنه من خلال زيادة مستوى مراعاة البروتوكولات الصحية من قبل عامة الناس، من السيطرة على انتشار كورونا في أسرع وقت ممكن”.

كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة الصحة بمراجعة التعليمات حول كيفية عمل أصحاب المهن الحرة في الأسواق المغلقة، وكذلك الإسراع بإصدار التراخيص لإنتاج اللقاحات المختلفة المنتجة محليًا، مع مراعاة التقنية والتخصص. وأكد الاجتماع على ضرورة تطوير الأعمال عبر الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك توريد السلع والمبيعات والنقل.

المصدر: فارس