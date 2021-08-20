الرئيس بري افتتح جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 15:28
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الرئيس نبيه بري:استخدام أجواء لبنان للعدوان على سوريا ليس فقط خرقاً فاضحاً للقرار 1701 إنما أيضاً عدوان موصوف على لبنان
الرئيس حسان دياب يطلب تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الصهيوني لانتهاكه السيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر
وزيرة الدفاع زينة عكر تدعو الأمم المتحدة إلى ردع كيان العدو عن خرق الأجواء اللبنانية واستعمالها لتنفيذ اعتداءات ضد سوريا
القائد العام لليونيفيل: تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 ولسيادة لبنان
وزير الصحة حمد حسن من بعبدا: أزمة الدواء على طريق الحل وندعو الشركات لتحمل مسؤولياتها والبدء بالاستيراد الأسبوع المقبل
زحمة سير خانقة في مختلف المناطق اللبنانية بسبب توافد المواطنين إلى محطات الوقود لتعبئة سياراتهم
الجيش اللبناني: مصادرة 150 ألف ليتر بنزين في بلدة البربارة قضاء جبيل و19 ألف ليتر بنزين في بلدة رميش الجنوبية
الشيخ أحمد قبلان: على المسؤولين العمل على انتشال البلد من بؤرة الفراغ ومن يمنع الحكومة مشارك في الخيانة الوطنية
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الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي في الخليل وينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لمخططات تهويده
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الخارجية الأميركية ترحب بموافقة ألبانيا وكندا وتشيلي والمكسيك وأوغندا على استقبال أفغان يجري إجلاؤهم من بلادهم
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الشرطة الأميركية: لم نعثر على أي قنبلة في السيارة التي ركنها صاحبها قرب مبنى الكابيتول وهدّد بتفجيرها قبل أن يستسلم
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
مجموعة أسترازينيكا تعلن عن نتائج مشجعة لدواء يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد-19
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السيد الحوثي: نوجه النصائح للنظامين السعودي والاماراتي ومن يدعمهما بأن يكفوا عن استهداف شعوب امتنا
باكستان: أكثر من 25 جريحا بينهم نساء وأطفال باستهداف موكب عاشورائي في منطقة بهاولنغار بإقليم البنجاب
فلسطين المحتلة: إصابة شاب بجروح خطيرة جراء طعنه عدة طعنات من قبل مجموعة مستوطنين في مدينة القدس صباح الخميس
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس بري افتتح جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس عون
منذ 40 mins
20 August، 2021
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