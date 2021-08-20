الرئيس بري افتتح جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 20 2021 - 15:28

الرئيس بري افتتح جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس عون

منذ 40 mins 20 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة