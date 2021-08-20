الرئيس بري استنكر العدوان على سوريا: لكبح جماح عدوانية الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة

استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “العدوان الجوي الاسرائيلي التي استهدف سوريا انطلاقا من الاجواء اللبنانية”.

وقال الرئيس بري الجمعة إن “ما حصل ليل أمس من استباحة صهيونية لسيادة الاجواء اللبنانية واستخدامها مجددا منصة للعدوان على الشقيقة سوريا مهددا سلامة الطيران المدني من وإلى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، هو ليس فقط خرقا فاضحا للقرار 1701، انما ايضا هو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا”.

ودعا الرئيس بري “المجتمع الدولي الى التحرك العاجل من أجل إتخاذ الاجراءات كافة لكبح جماح عدوانية الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام