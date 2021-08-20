كازاخستان لا تعترف بـ”طالبان” ولا اتصالات مع الحركة على المستوى السياسي

أكد نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أكان رحمتولين أن بلاده لم تعترف بحركة طالبان كقيادة جديدة لأفغانستان. وقال في إفادة صحفية الجمعة رداً على سؤال بهذا الشأن أن كازاخستان لا تجري اتصالات سياسية مع ممثلي الحركة. وتابع “نحن نؤيد بيان مجلس الأمن الدولي بشأن الحاجة إلى تشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الأقليات القومية والنساء ومنع وجود الجماعات التي تشكل تهديدًا للدول الأخرى والامتثال للقانون الدولي”.

وأضاف أن “الالتزام بهذه البنود يجب أن يكون شرطا مسبقا لبدء حوار مع الحكومة الأفغانية الجديدة”.

المصدر: سبوتنيك