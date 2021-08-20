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August 20 2021 - 13:28

روسيا تسجل نحو 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و785 حالة وفاة

منذ 42 mins 20 August، 2021
استمرار تراجع اصابات  كورونا في روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا عن تسجيل 20992 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 6705523 حالة، مشيرا إلى أن معظم الإصابات في موسكو 1925 حالة. وقال المقر “خلال اليوم الماضي في روسيا ، تم تأكيد 20992 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليماً “. وأضاف المقر في بيان أن “توزيع ألإصابات كالتالي: موسكو 1925 تليها سانت بطرسبورغ 1691، ومقاطعة ضواحي موسكو 1029”. كما “تم تسجيل 785 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 174485 منذ بدء الجائحة”.

المصدر: سبوتنيك

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