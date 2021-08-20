بريطانيا وتركيا تتعاونان في قضية أفغانستان

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك رآب أن بريطانيا وتركيا “تتعاونان بشكل وثيق في القضية الأفغانية لضمان الإجلاء الآمن للأشخاص الراغبين بالسفر”. وكتب رآب في تغريدة “لقد أعربت عن شكري لوزير الخارجية التركي على التزامات [أنقرة] لضمان أمن المطار في كابول إلى جانب عسكريينا”.

هذا واستطاعت حركة “طالبان”، الإثنين الماضي السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد. وشهد مطار كابول، الإثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

المصدر: سبوتنيك