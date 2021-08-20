طوابير السيارات تصطفّ أمام المحطات منذ الصباح الباكر في مشهد “غير مسبوق”، وأغلبية محطات “توتال” لا تزال مقفلة إلى الآن (النهار) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 11:22
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الأمين العام لحزب الله في يوم العاشر: سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران أنجزت كل أعمالها وستبحر خلال ساعات
السيد حسن نصرالله: الأولوية في السفينة القادمة من إيران هي للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى وستتبعها سفن أخرى
السيد نصرالله للأميركيين والإسرائيليين: منذ لحظة إبحار السفينة ستصبح أرضاً لبنانية ولا يخطئن أحد أن يدخل في تحد معنا
السيد نصرالله: السفارة الأميركية تدير الحرب على لبنان وليست سفارة تمثيل دبلوماسي بل هي سفارة تآمر وتواطؤ على شعب لبنان
السيد نصرالله: سفارتكم في بيروت ستفشل كما فشلت في السابق وأقول لمن يعتمد عليها أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار
السيد نصرالله: إيران لم تتدخل أبداً في تأليف أي حكومة في لبنان أو تعطيلها بل هناك أطراف خارجية تقوم بذلك
السيد نصرالله: نترقب برجاء ما ستسفر عنه لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بشأن التأليف
السيد نصرالله: تعاون وتشابك قوى المقاومة إلى جانب حركات المقاومة الفلسطينية سيجعل الأمل بتحرير فلسطين قريباً جداً جداً
السيد نصرالله: الحرب على اليمن يجب أن تتوقف ويجب أن يعلم المعتدون أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم
السيد نصرالله: نقف إلى جانب شعب البحرين المضطهد الذي يمنع من التعبير عن رأيه وهو حاضر لنصرة فلسطين
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني في محيط دمشق وحمص نفذ برشقات صاروخية من فوق لبنان
الرئيس حسان دياب يطلب تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الصهيوني لانتهاكه السيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر
وزيرة الدفاع زينة عكر تدعو الأمم المتحدة إلى ردع كيان العدو عن خرق الأجواء اللبنانية واستعمالها لتنفيذ اعتداءات ضد سوريا
حماس: السلوك العدواني للاحتلال والذي كان قصف سوريا أحد حلقاته هو سبب حقيقي للتوتر في المنطقة ولا بد من وضع حد له
الرئيس الفرنسي يؤكّد في محادثات هاتفية مع نظيره الروسي ورئيس الوزراء البريطاني ضرورة التعاون الوثيق بشأن أفغانستان
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوبا استهدفت مسؤولين بارزين في وزارتي الدفاع والداخلية
الشرطة الأميركية: لم نعثر على أي قنبلة في السيارة التي ركنها صاحبها قرب مبنى الكابيتول وهدّد بتفجيرها قبل أن يستسلم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
رئاسة الجمهورية: لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطل والرئيس المكلف يدرك هذا الأمر
رئاسة الجمهورية: كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهورية 9 أو 10 وزراء عارٍ من الصحة ولا أساس له
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون مستمر بالتعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف وهو قدم ويقدم كل التسهيلات اللازمة
رئاسة الجمهورية: يخشى أن يكون الهدف الدفع بالرئيس المكلف إلى الإعتذار وهو ما لا يريده الرئيس عون
رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلّف واجه مطالب من آخرين كانت تتزايد وتتبدّل يوماً بعد يوم ما انعكس تأخيراً في اصدار التشكيلة
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: نقدّر لرئيس الجمهورية مضمون البيان الذي اصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل الحكومة
ميقاتي: سنستمر في مسعى تشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة ونتمنى على الجميع إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية
السفيرة الاميركية في بيروت أبلغت الرئيس عون قرار واشنطن مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني في محيط دمشق وحمص نفذ برشقات صاروخية من فوق لبنان
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في العاشر من المحرم: نؤكد التمسك بحق شعبنا في الحرية والاستقلال
السيد الحوثي: نوجه النصائح للنظامين السعودي والاماراتي ومن يدعمهما بأن يكفوا عن استهداف شعوب امتنا
باكستان: أكثر من 25 جريحا بينهم نساء وأطفال باستهداف موكب عاشورائي في منطقة بهاولنغار بإقليم البنجاب
فلسطين المحتلة: إصابة شاب بجروح خطيرة جراء طعنه عدة طعنات من قبل مجموعة مستوطنين في مدينة القدس صباح الخميس
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
طوابير السيارات تصطفّ أمام المحطات منذ الصباح الباكر في مشهد “غير مسبوق”، وأغلبية محطات “توتال” لا تزال مقفلة إلى الآن (النهار)
منذ 2 ساعة
20 August، 2021
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