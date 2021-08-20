كورونا في البرازيل.. تسجيل 36 ألف إصابة و979 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيلها نحو 36 ألف إصابة و979 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36315، مقابل 41714 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 20.494 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 979 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1064 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 572641 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالات