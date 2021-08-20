سي ان ان: روسيا تستعد لاختبار جديد لصواريخ “بوريفيستنيك” المزودة بنظام نووي

ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية أنه من المرجح أن روسيا تستعد لتنفيذ اختبارات جديدة للصواريخ المجنحة من نوع “بوريفيستنيك” المزودة بنظام نووي والمعروفة في الغرب باسم “Skyfall”.

ونقلت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، عن معهد ميدلبيري للدراسات الدولية قوله إن صورا من أقمار صناعية تم التقاطها من قبل شركة “Capella Space” يوم 16 أغسطس “تعطي أدلة مقنعة على أن روسيا كانت تقوم بالتحضير لاختبارات صاروخ مجنح مزود بنظام نووي في ميدان إطلاق معروف قرب الدائرة القطبية الشمالية”.

ويدور الحديث على ما يبدو عن الميدان في بلدة بانكوفو في أرخبيل نوفايا زيملا والذي تم استخدامه سابقا لاختبار صواريخ “بوريفيستنيك”.

ونقلت “CNN” عن مصدر مطلع على الموضوع أن المسؤولين الأمريكيين على دراية بأن روسيا قد تستعد لاختبار جديد لصواريخ “بوريفيستنيك” في إطار برنامجها للأسلحة المتطورة.

ولم يعلق أي من وكالة الاستخبارات المركزية أو البنتاغون أو وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على هذه الأنباء.

المصدر: وكالات