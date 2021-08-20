روسيا نأمل بالتوصل لحلول مقبولة لجميع الأطراف بخصوص “سد النهضة”

بحث نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، ملف سد النهضة الكبير.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية الخميس أن “بوغدانوف وميكونين تبادلا، خلال اتصال جرى اليوم الخميس بمبادرة من الطرف الإثيوبي، الآراء حول إقامة إثيوبيا محطة النهضة للطاقة الكهرومائية في نهر النيل الأزرق في سياق المناقشات حول هذا الموضوع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأمل الجانب الروسي “بالتوصل في نهاية المطاف إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف لهذه القضية في إطار مفاوضات مباشرة بين الجهات المعنية، أي أثيوبيا ومصر والسودان، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي”.

المصدر: روسيا اليوم