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August 19 2021 - 20:46

روسيا: لن نتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بالإرهابيين

منذ 4 mins 19 August، 2021
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
أخبار دولية - روسيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده “لن تتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بالإرهابيين، خاصة تنظيمي داعش والقاعدة”.

وقال نيبينزيا في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن “أفغانستان لا تزال تبقى أرضا تأتي منها تهديدات إرهاب ومخدرات”، مشيرا إلى أن “هذه القضية سيكون التعامل معها على عاتق السلطات الجديدة وجوار أفغانستان”.

وتابع نيبينزيا “نود التشديد على أن الاتحاد الروسي سيتعاون فقط مع الأطراف السياسية الأفغانية التي ليس لها صلات بالإرهابيين، وبالدرجة الأولى بتنظيمي داعش والقاعدة والتشكيلات المتحالفة معها”، وأضاف “نأمل في أن تمتنع جميع الأطراف الأفغانية عن استخدام العنف وأن تسهم في تسوية الأوضاع”.

المصدر: روسيا اليوم

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