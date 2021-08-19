الفصائل الفلسطينية تدعو للمشاركة الشعبية في إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى

دعت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المحاصر الخميس “المواطنين إلى المشاركة الحاشدة والفاعلة في المهرجان المرتقب لإحياء الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك من قبل الصهاينة، للتعبير عن رفضهم سياسة التهويد والتهجير وكل الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.

وكانت الفصائل والقوى أعلنت خلال مؤتمر صحفي عُقد في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة الاربعاء عن تنظيم مهرجان مركزي لإحياء الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك عصر يوم السبت المقبل في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة.

المصدر: فلسطين اليوم