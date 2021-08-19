قطع السير بالاتجاهين بالقرب من جامع الحريري في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2021 - 16:28

قطع السير بالاتجاهين بالقرب من جامع الحريري في صيدا

منذ 27 mins 19 August، 2021
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