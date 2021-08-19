اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر اليوم الخميس ، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنين من محافظة طولكرم هما أحمد غالب دروبي بعد مداهمة منزله في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع أثناء مرورها في الحي الغربي للقرية، والمواطن فادي مهيوب اعمير (41 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها، حيث اعتقلت غسان زواهرة (31 عاما) من مخيم الدهيشة، وعيسى أبو عاهور (28 عاما) من سكان شارع الصف أثناء عمله في بلدة الخضر، إضافة إلى الشاب محمد طالب طقاطقة (24 عاما)، من بلدة بيت فجار.

وأضافت المصادر أن”قوات الاحتلال سلمت ذوي الشاب شادي وليد طقاطقة من بيت فجار بلاغا لمراجعة مخابراتها”.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، الشاب ابراهيم منير العمايرة (22 عاما) من بلدة دورا بعد تفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

المصدر: فلسطين اليوم