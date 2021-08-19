السيد نصرالله: لا يخطئن أحد في تجربتنا في أي حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2021 - 11:18
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم العاشر من المحرم: رأس الأولويات مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين
السيد نصر الله: سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران المحملة بالمواد أنجزت كل أعمالها وستبحر خلال ساعات
السيد نصر الله للأميركيين والإسرائيليين: منذ لحظة إبحار سفينة المحروقات من إيران ستصبح أرضا لبنانية
السيد نصر الله: الأولوية في السفينة القادمة من إيران هي للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى
السيد نصر الله: لا يخطئن أحد أن يدخل في تحد معنا لأن الأمر بات مرتبطاً بعزة وشعبنا ونرفض أن يذل هذا الشعب
السيد نصر الله: نشكر إيران على وقوفها الدائم إلى جانب شعب لبنان كما في المقاومة من أجل تحرير أرضنا وصد العدوان
السيد نصر الله: اليد المقطوعة للشهيد سليماني على أرض مطار العراق شاهدة على أن إيران لا تتخلى عن أصدقائها
السيد نصر الله: نؤكد للصديق والعدو على قوة المقاومة ومتانتها وصلابتها ولا يخطئن أحد بحساباته
السيد نصر الله: هناك من يحاول في الداخل والخارج تحميلنا مسؤولية الإخفاق في تأليف الحكومة وهذا غير صحيح
السيد نصر الله: نترقب برجاء ما ستسفر عنه لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بشأن التأليف
السيد نصر الله: عثور القوى الأمنية على ملايين الليترات من البنزين والمازوت يؤكد أن الأزمة مفتعلة
السيد نصر الله: "الزعران" الذين يعتدون على الناس هم غوغائيون لا يمتون بأي صلة إلى شعبنا
السيد نصر الله: السفارة الأميركية تدير الحرب على لبنان وتقف وراء التحريض وستفشل كما فشلت في السابق
السيد نصر الله للمعتمدين على الأميركيين: كلابهم البوليسية الموضوعة لحمايتهم هي أقرب إليهم منكم
السيد نصر الله: رسالة عاشوراء هي أن يقف كل الشرفاء في العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وحقه في استعاد أرضه
السيد نصر الله: يجب صنع معادلة إقليمية تحمي المقدسات في القدس وحماية المقدسات مهمة كل محور المقاومة وليس فقط الفلسطينيين
السيد نصر الله: إن تعاون وتشابك قوى المقاومة إلى جانب حركات المقاومة الفلسطينية سيجعل الأمل بتحرير فلسطين قريبا جدا جدا
السيد نصر الله: بعد الهزيمة الأميركية في أفغانستان تشخص العيون إلى الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا
السيد نصر الله: بفضل دماء الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تقرر أن القوات الأميركية ستغادر العراق
السيد نصر الله: الذي يشكل ضمان حقيقية للعراق وشعبه في مواجهة أي تهديدات من "داعش" والتكفيريين هو الحشد الشعبي
السيد نصر الله: حجة الأميركيين في البقاء شمال سوريا هو المساعدة على محاربة "داعش" وهي واهية وادعاء كاذب
السيد نصر الله: الحرب على اليمن يجب أن تتوقف ويجب أن يعلم المعتدون أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم
السيد نصر الله: نقف إلى جانب شعب البحرين المضطهد الذي يمنع من التعبير عن رأيه وهو حاضر لنصرة فلسطين
الملايين في العراق والعالم يحيون مراسم يوم العاشر من المحرم بالعزاء واللطم حزنا على سيد الشهداء الإمام الحسين (ع)
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد نصرالله: لا يخطئن أحد في تجربتنا في أي حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية
منذ 1 ساعة
19 August، 2021
السيد نصرالله
التعليقات
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