السيد نصرالله: لا يخطئن أحد في تجربتنا في أي حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2021 - 11:18

السيد نصرالله: لا يخطئن أحد في تجربتنا في أي حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية

منذ 1 ساعة 19 August، 2021
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