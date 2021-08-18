السيد نصرالله: نصر على إحياء هذه المجالس وإحياء هذا الأمر وذكرى الحسين (ع) جيلاً بعد جيل وحتى قيام الساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 22:00

السيد نصرالله: نصر على إحياء هذه المجالس وإحياء هذا الأمر وذكرى الحسين (ع) جيلاً بعد جيل وحتى قيام الساعة

منذ 46 mins 18 August، 2021
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