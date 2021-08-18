السيد نصرالله: نصر على إحياء هذه المجالس وإحياء هذا الأمر وذكرى الحسين (ع) جيلاً بعد جيل وحتى قيام الساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 22:00
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النائب الحاج حسن دعا إلى أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن حتى يكون هناك وقف للإنهيار وبعده المعالجة والحلول
التيار الوطني الحر دعا القوى الامنية لكشف هوية محتكري المحروقات والمهربين والكميات المصادرة ووجهة توزيعها
عكار تشيع شهداء انفجار تليل والاهالي يطالبون بتحقيق شفاف ومعاقبة المرتكبين
وزير التربية طارق المجذوب: برنامج العودة إلى المدارس سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة
نقابة المستشفيات تدعو إلى اجتماع المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة لدراسة سبل ضبط الأمور والحد من الانهيار
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القيادي في حركة الجهاد خالد البطش محذرا الاحتلال من نتائج حصاره لغزة:الانفجار قادم لا محالة إذا استمر الوضع الراهن
صحيفة معاريف العبرية: إصابة جندي بجروح خطرة جراء انفجار تبعه اندلاع حريق على متن سفينة عسكرية في الشمال
وزارة الخارجية الإماراتية: استقبلنا الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية
غني من الإمارات: أُجبرت على الخروج من أفغانستان ولم أرغب في أن أكون سببا في إراقة الدماء في كابول
رويترز عن مسؤول بطالبان: قادة الحركة يعتزمون الاجتماع بأعضاء فاعلين في الحكومات السابقة خلال 48 ساعة
رويترز عن مسؤول في النيتو: إصابة 17 مدنيا على الأقل في تدافع قرب بوابة مطار كابل
نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية حذرت بايدن من انهيار الجيش الأفغاني
رئيس حزب العمال البريطاني: حكومة جونسون غير جاهزة وغير مستعدة وبطيئة في توفير الأمان للمتعاونين الأفغان
الخارجية الصينية: سنواصل مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد
الخارجية الروسية: لافروف يبحث في اتصال مع نظيره التركي تشاوش أوغلو تطورات الوضع في أفغانستان
النمسا تطلب من الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز احتجاز في الدول المجاورة لأفغانستان لايواء الأفغان المبعدين من أوروبا فيها
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: رد فعل العالم الديمقراطي على الأزمة الإنسانية في أفغانستان يثير الصدمة
الخارجية الصينية: سنواصل مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد
الولايات المتحدة: أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء أي ما يعادل نحو 42 وفاة في الساعة
الخارجية الروسية: لافروف يبحث في اتصال مع نظيره التركي تشاوش أوغلو تطورات الوضع في أفغانستان
النمسا تطلب من الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز احتجاز في الدول المجاورة لأفغانستان لايواء الأفغان المبعدين من أوروبا فيها
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد نصرالله: نصر على إحياء هذه المجالس وإحياء هذا الأمر وذكرى الحسين (ع) جيلاً بعد جيل وحتى قيام الساعة
منذ 46 mins
18 August، 2021
السيد نصرالله
التعليقات
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السيد نصرالله: اتفقنا على أن تنقل كلمتي عند الساعة التاسعة صباح الغد لتكون موحدة في كل المجالس
السيد نصرالله: ستكون قراءة المصرع الساعة السابعة صباحاً وتكون الكلمة الساعة التاسعة صباحاً حيث أكون بخدمتكم
السيد نصرالله: اتفقنا حزب الله وحركة أمل هذا العام وتفاهمنا على أن لا يكون في لبنان مسيرات في يوم العاشر لكي لا ندخل في المحظور الصحي
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