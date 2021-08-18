بلدية الطيبة: المحطة مغلقة منذ سنوات وصاحب المحطة وضع الخزّانات تحت تصرّف البلدية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 18:54

بلدية الطيبة: المحطة مغلقة منذ سنوات وصاحب المحطة وضع الخزّانات تحت تصرّف البلدية

منذ 24 mins 18 August، 2021
مقدمة
لبنان

اعلنت بلدية الطيبة في بيان انه بعد ورود خبر عن وجود كمية من المازوت مخزنة في محطة نحلة ومصادرتها أن “هذا الخبر غير دقيق مطلقا، وأبناء بلدة الطيبة يعلمون أن هذه المحطة مغلقة منذ عدة سنوات وصاحب المحطة مشكورا وضع خزانات المحطة تحت تصرف البلدية لتخزين المازوت لمصلحة مولدات البلدية حصرا ودون مقابل، وكل إجراءات التخزين تمت ضمن الأطر الإدارية القانونية والشفافة من خلال قرارات اتخذت في مجلس بلدية الطيبة وقبل أزمة انقطاع المازوت، وضمن أطر السلامة العامة.”

واضاف البيان ان “هذا الموضوع يتابع من قبل بلدية الطيبة مع المراجع القضائية المختصة ، وتهيب البلدية بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار، نظرا للإساءات التي يمكن أن يسببها لصاحب المحطة وبلدة الطيبة وأهلها.”

واعلنت بلدية الطيبة في بيانها انها تحتفظ بحقها في الرد القانوني على كل الافتراءات التي طالتها وتطال صاحب المحطة وعلى من يشهر بالبلدة والبلدية ضمن الأصول القانونية.

المصدر: بريد الموقع

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