الشيخ قاووق: المرحلة استثنائية وتفرض التعاطي بمسؤولية وتقديم التنازلات

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في كلمة في المجلس العاشورائي الذي يقيمه الحزب في بلدة الخيام، “أن الأزمة والفوضى وانهيار المؤسسات في أشدها، وبالتالي، فإن المسؤولية تقتضي الإسراع في الحلول والمعالجة بعيدا عن الحساسيات والحسابات الصغيرة”.

ولفت الى “ان المرحلة استثنائية وتفرض التعاطي بمسؤولية وتقديم التنازلات من مختلف الأطراف”، مؤكدا “أن مسار التشكيل الحكومي إيجابي، ويجب أن يستكمل بإيجابية، ونحن نبذل الجهود المناسبة لتسريع التشكيل وتذليل العقد المتبقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام