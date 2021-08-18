الشيخ قاووق: المرحلة استثنائية وتفرض التعاطي بمسؤولية وتقديم التنازلات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 17:20

الشيخ قاووق: المرحلة استثنائية وتفرض التعاطي بمسؤولية وتقديم التنازلات

منذ 39 mins 18 August، 2021
الشيخ قاووق
لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في كلمة في المجلس العاشورائي الذي يقيمه الحزب في بلدة الخيام، “أن الأزمة والفوضى وانهيار المؤسسات في أشدها، وبالتالي، فإن المسؤولية تقتضي الإسراع في الحلول والمعالجة بعيدا عن الحساسيات والحسابات الصغيرة”.

ولفت الى “ان المرحلة استثنائية وتفرض التعاطي بمسؤولية وتقديم التنازلات من مختلف الأطراف”، مؤكدا “أن مسار التشكيل الحكومي إيجابي، ويجب أن يستكمل بإيجابية، ونحن نبذل الجهود المناسبة لتسريع التشكيل وتذليل العقد المتبقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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