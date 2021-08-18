مقتل جندي باكستاني وعنصر إرهابي في اشتباكات عنيفة على الحدود الباكستانية الأفغانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 18 2021 - 15:52

مقتل جندي باكستاني وعنصر إرهابي في اشتباكات عنيفة على الحدود الباكستانية الأفغانية (سبوتنيك)

منذ 38 mins 18 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات