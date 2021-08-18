مسيرة في صيدا واعتصامان امام كهرباء لبنان والسرايا

تجمع عدد من أهالي منطقة صيدا عند محلة البوابة الفوقا، احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمحروقات وتردي الأوضاع المعيشية.

وانطلقت مسيرة شعبية تقدمها الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد جابت شوارع مدينة صيدا، مرورا بساحة النجمة وصولا إلى مؤسسة كهرباء لبنان، حيث اعتصم المحتجون.

وألقى النائب سعد كلمة قال فيها: “نحن هنا في مؤسسة كهرباء لبنان وهذه مؤسسة عامة، ملك الشعب اللبناني. نحن جئنا لكي نحمي هذه المؤسسة ، لا للاعتداء على ممتلكاتها وموظفيها. نحن جئنا لكي نقول ان هذه المنظومة الحاكمة هي من اوصلت مؤسسة كهرباء لبنان الى هذا الوضع المزري بسبب نهبها وفسادها وسرقتها. هذه المنظومة الحاكمة اوصلت هذه المؤسسة وكل مؤسسات البلد التي هي ملك الشعب اللبناني الى الافلاس والانهيار”.

اضاف: “نحن هنا اليوم لنوجه الامور بالاتجاه الصحيح، هذه المنظومة تريد الفوضى وتريد للناس ان تتصادم مع بعضها، وهي تقوم بإدارة هذه الفوضى. نحن لا نريد الفوضى، نريد الامن والاستقرار، نريد حقوقنا في الصحة والتعليم والسكن وفرص العمل والضمانات الاجتماعية والخدمات والكهرباء والمياه، وفي كل المجالات”.

وتابع: “نحن شعب لا نتقاتل بسبب هذه المنظومة، بل علينا ان نواجه هذه المنظومة التي اوصلتنا الى هذا الوضع المزري. علينا ان نحافظ على مؤسسات بلدنا، ومؤسسة الكهرباء وكل مؤسسات الدولة هي ملك الشعب اللبناني. نحن نريد تحريرها من احتلال المنظومة الحاكمة ومن فساد هذه المنظومة”.

وقال: “نحن اليوم نطلق صرخة لنصوب الامور، وعوضا عن ان تتقاتل الناس في ما بينها بسبب الكهرباء وليتر البنزين، وحبة الدواء وربطة الخبز، والاحتكار بالاسعار.. نحن نريد ان نقول ان علينا تجميع طاقات شعبنا من اجل التوجه نحو مواجهة هذه السلطة، والمنظومة الحاكمة التي اوصلت البلد الى هذا الوضع. واؤكد لكم ان هذه المنظومة لن تنقذ البلد، بل إن الشعب اللبناني سينقذ نفسه من هذه الاوضاع التي يعيشها. الشعب اللبناني بوحدته وارادته ووعيه سينقذ البلد. لا تراهنوا عليهم، لا تراهنوا على حكومة سيشكلونها “ولو كان بدها تشتي كانت غيمت”. وحدة شعبنا ووعيه واصراره على حقوقه سيوصلنا الى نتيجة”.

ثم توجهت المسيرة الشعبية بقيادة النائب سعد نحو سرايا صيدا، حيث اعتصم المحتجون، وهتفوا ضد المنظومة الحاكمة. وكان للنائب أسامة سعد كلمة، قال فيها: “لن نوقف تحركاتنا إلا عند استرجاع حقوقنا في الصحة والتعليم وفرص العمل، والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة والسكن والكهرباء والمياه وفي كل المجالات التي تحفظ كرامة الإنسان، وسنستمر في هذا التحرك”.

أضاف: “اليوم السلطة الحاكمة أفسدت ودمرت المؤسسات، نحن سنحافظ عليها ونحميها وسننتزع حقوقنا من السلطة الحاكمة التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع. نحن لسنا ضد مؤسسات الدولة، هذه المؤسسات هي ملك الشعب اللبناني، والعاملون فيها هم أبناء الشعب اللبناني، هم مظلومون مثلكم. لذلك علينا بعدم الانفعال وتحشيد قوانا، كل شخص فينا في الحي الذي يعيش فيه لديه اصدقاء واهل، في المرة القادمة عليه أن يحضرهم لنريهم قوة الشعب. الشعب في حال لم ير قوته لا نتيجة عندها. علينا ان نريهم قوتنا وننظمها. تنظيم القوى الشعبية أمر أساسي لمواجهة هذه المرحلة، مرحلة التجويع والإذلال. لا بد من توحيد طاقات شعبنا وتنظيم قوانا الشعبية لننجح في تحقيق النتائج. بالانفعالات لا يمكننا أن نحقق أي شيء، بتنظيم القوى الشعبية وحشد القوى نستطيع تحقيق ما نريده”.

وختم: “هذه بداية، سنستمر لكي نمنع الفوضى، لأن الفوضى من مصلحة قوى السلطة وهي تريد للناس ان تشتبك في ما بينها. هي تريد تخيير الناس بينها وبين الفوضى، ونحن نقول لهم، لا أنتم ولا الفوضى. نحن شعب لديه كرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام