العدو الإسرائيلي شن حملة دهم واعتقال في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء حملة اقتحامات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، منازل مواطنين في بيت لحم”، وأفادت “باقتحام قوات الاحتلال فجرا، منزل كل من عطا الهريني، وعياد الهريني، في منطقة واد معالي، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، إضافة إلى منزل الأسير حمزه خالد الهريني في البلدة القديمة في بيت لحم”.

ولفتت المصادر الى أن “4 دوريات من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم لتنفيذ عمليات تجريف أو هدم”، وتابعت “كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشقيقين محمد بلال داوود (29 عاما)، وأمير داوود (28 عاما) من مدينة قلقيلية، وذلك بعد اقتحام منزلهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح”.

وقالت المصادر “اعتقلت قوات العدو: معاذ ذياب زعاقيق من الخليل، الأسير المحرر موسى صوي نزال من قلقيلية، الشاب عثمان جمال عبد الحميد حسن من نابلس، الفتى معتصم حجازي من جبل الموالح ببيت لحم، أنس محمد مصلح نزال من قلقيلية، المحرر المسن جمال عثمان داود من قلقيلية، المحرر أنس مسكاوي من قلقيلية والاسير المحرر ياسر نوفل من قلقيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم