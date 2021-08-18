بالفيديو.. أبرز مواقف السيد نصرالله في كلمته بالمجلس العاشورائي المركزي

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن ما يعيشه لبنان اليوم هو حرب حقيقية على الجبهة الاقتصادية تقودها أميركا، ليس فقط على المقاومة بل على كل الشرفاء في هذا البلد.

وفي كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت في الليلة التاسعة من محرم، شدد السيد نصرالله على ان فهم ما تقوم به امريكا يدفع اللبنانيين الى مزيد من الصبر والحكمة والصمود من اجل افشال مشاريعها.

السيد نصرالله، أكد رفض حزب الله للتهريب حتى إلى سوريا، وهو لا يغطي احداً في هذا المجال.

وأكد السيد نصرالله أن الولايات المتحدة تلقت هزيمة مدوية في أفغانستان، داعياً الجميع الى أخذ العبر منها خاصة حلفاء وأتباع أمريكا في المنطقة.

المصدر: قناة المنار