السيد نصرالله: ما يقوله بايدن عن الهزيمة والفشل الأميركي في أفعانستان يجب أن نأخذه للعبرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 22:46

السيد نصرالله: ما يقوله بايدن عن الهزيمة والفشل الأميركي في أفعانستان يجب أن نأخذه للعبرة

منذ 39 mins 17 August، 2021
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