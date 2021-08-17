السيد نصرالله: بايدن سحب قواته من أفغانستان لأنه لم يعد قادراً على الاحتمال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 22:46

السيد نصرالله: بايدن سحب قواته من أفغانستان لأنه لم يعد قادراً على الاحتمال

منذ 39 mins 17 August، 2021
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