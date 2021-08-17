السيد نصرالله: اتمنى من حلفاء أمريكا أن يسمعوا ما قاله بايدن من أن “ليس من واجبنا أن تقاتل الولايات المتحدة بالنيابة عن أحد” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2021 - 22:46

السيد نصرالله: اتمنى من حلفاء أمريكا أن يسمعوا ما قاله بايدن من أن “ليس من واجبنا أن تقاتل الولايات المتحدة بالنيابة عن أحد”

منذ 38 mins 17 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة